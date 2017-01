Une vingtaine de manifestants rendent hommage à Bruxelles au jeune Gambien noyé à Venise (vidéos)

Pateh Sabally, 22 ans, s’est jeté dimanche soir dans le Grand Canal de Venise, probablement pour se suicider. Alors qu’il était en train de se noyer, des centaines de témoins présents sur des bateaux de transport en commun et sur le quai ne lui ont apporté aucune aide, certains allants jusqu’à le filmer avec leur téléphone portable et proférer des insultes racistes, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

« C’est profondément choquant et ça en dit long sur la société actuelle », s’insurge le président de l’Association Culture et Progrès (ACP), Dimitri Verdonck, à l’initiative du rassemblement.

« Un représentant de l’ambassade d’Italie nous a dit qu’il partageait notre émotion et notre indignation », explique M. Verdonck. « À ce stade, les autorités italiennes ne se prononcent pas sur les faits, vu qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Venise. Nous avons évoqué la situation en Italie, mais tous les pays de l’Union européenne sont concernés par cette libération de la parole raciste. Nous considérons que les discours des partis populistes encouragent ce genre de comportement, c’est la conséquence de quelque chose. Nous avons à nous battre pour empêcher un ennemi bien réel de continuer à grandir. »

« On laisse mourir quelqu’un parce qu’il est noir, dans l’une des villes les plus civilisées d’Europe. C’est du racisme primaire qui se banalise, c’est profondément choquant, il faut s’attaquer plus que jamais à la question de l’éducation et de l’enseignement », ont ajouté les députés socialistes bruxellois Béa Diallo et Simone Susskind.

