Métro Nord: les PMR ont peur de rester sur le quai

Durant tout le mois de janvier, des réunions d’information à destination des riverains ont été organisées par Beliris dans les différents quartiers de Schaerbeek et Evere concernés par la construction de la nouvelle ligne du métro Nord, qui doit être finalisée pour 2025. Dans le public, à chaque fois, Jacques Petit, Bruxellois militant pour l’accessibilité des personnes en fauteuil roulant, interpelle les pouvoirs publics, inquiet. Il craint que ces sept nouvelles stations, et la ligne de métro, ne soient pas totalement accessibles pour les PMR, et il compte bien faire entendre sa voix et celle de ceux qu’il représente.

