Météo: la barre des 10 degrés arrive, mais il y aura de la pluie quasi toute la semaine prochaine

Rédaction en ligne

L’IRM prévoit pour ce samedi une nébulosité variable avec quelques averses par endroits dans le sud du pays. Le ciel se couvrira ensuite plus abondamment et il y aura un risque d’averses. Un vent modéré soufflera de sud à sud-est et s’orientera ensuite entre le sud et le sud-ouest. Les maxima seront compris entre 1 et 8 degrés.