L'attaquant du Standard Isaac Mbenza en partance vers Montpellier: le transfert pas encore acté, le joueur dans le groupe pour le match à Anderlecht

Isaac Mbenza devrait donc repartir en France et à Montpellier plus exactement, sur base d’un transfert définitif et pas d’un prêt. Cependant, le transfert n’étant pas encore officiellement acté, le joueur est repris dans le groupe liégeois par Aleksandar Jankovic pour le Clasico au Sporting d’Anderlecht, dimanche (18h).