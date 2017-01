Les Diables en FA Cup (direct): Origi buteur avec Liverpool, Kompany et Batshuayi retrouvent une place de titulaire

Crystal Palace – Manchester City (0-0)

Vincent Kompany effectuait son retour dans le onze de base de Manchester City après un peu plus de deux mois. Le Diable rouge était titularisé par Pep Guardiola sur la pelouse de Crystal Palace. Kevin De Bruyne prenait lui place sur le banc des Citizens. En face, Christian Benteke était titularisé.

Chelsea – Brentford (LIVE 2-0)

Chelsea, le leader de la Premier League, accueillait son voisin de l’Ouest de Londres Brentford (D2), dans un duel qui ne devait pas échapper aux Blues. Michy Basthuayi était titularisé à la pointe de l’attaque des locaux par Antonio Conte. Eden Hazard débutait lui sur le banc, tandis que Thibaut Courtois était totalement laissé au repos.

Willian ouvrait rapidement le score en faveur des Blues au quart d’heure de jeu. Pedro doublait l’avantage des locaux dans la foulée.

Tottenham – Wycombe (LIVE 0-2)

Les Spurs recevaient Wycombe (D4). Malgré l’écart, le duel faisait saliver l’Angleterre. Il faut dire que les Chairboys alignaient le surpuissant attaquant Adebayo Akinfenwa. Le célèbre culturiste, surnommé « La Bête », dépasse largement le quintal et peut soulever 180 kilos au développé couché. Le public voulait voir l’homme aux deux millions de followers sur Twitter se frotter à la défense de Tottenham.

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, toujours blessés, n’étaient pas repris, tandis que Mousa Dembélé débutait sur le banc.

À la surprise générale, c’est les locaux qui prenaient l’avantage dans le match grâce à une volée de Paul Hayes (0-1, 23e).

Burnley – Bristol City (LIVE 0-0)

Steven Defour était titularisé par son entraîneur pour affronter Bristol City.

Liverpool – Wolverhampton (1-2)

Liverpool s’est incliné (1-2) à Anfield Road contre Wolverhampton, club de Championship, lors des seizièmes de finale de la FA Cup, samedi. Titulaire et buteur, Divock Origi a joué l’intégralité de la rencontre.

Les Reds de Jürgen Klopp, qui restaient sur une défaite en championnat et une élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue, accueillaient les Wolves avec une équipe quelque peu remaniée. En effet, c’est sans Simon Mignolet, Emre Can, James Milner, Philippe Coutinho ou encore Daniel Sturridge que Liverpool débutait la partie.

.@DivockOrigi scored but @Lfc is out of the #FACup! #LIVWOL Follow the Cup on Eleven Sports pic.twitter.com/UBbxby3vKH