Le Standard va peut-être jouer sa saison contre Anderlecht: voici pourquoi Edmilson n'est pas repris dans le groupe des Rouches

Il y a eu de nombreuses rumeurs sur l’état de santé de Junior Edmilson ces dernières semaines. Pourtant, le milieu offensif était à chaque fois titulaire avec le Standard. Sorti blessé à cause d’une douleur à la cuisse jeudi lors du partage à Eupen (2-2), il était annoncé incertain pour le choc à Anderlecht.

Blessé à la cuisse droite, Junior doit finalement faire l’impasse sur le Clasico. Le staff a tout mis en œuvre pour le remettre sur pieds mais la douleur était trop intense et le joueur ne sera pas rétabli pour le match couperet des Rouches à Anderlecht. Cette blessure, le milieu offensif la traîne en fait depuis la réception de l’Ajax, en date du 8 décembre… Le joueur a donc joué blessé depuis ce temps, et le but était qu’il puisse malgré tout tenir sa place pour ce choc si important dans la saison des Liégeois.

Les jours qui viennent vont déterminer la durée de son absence.

Photo : News