Benjamin Netanyahu salue la décision de Trump de construire un mur à la frontière avec le Mexique

Le nouveau président républicain a signé mercredi un décret fixant comme objectif de «sécuriser la frontière sud des Etats-Unis grâce à la construction immédiate d’un mur».

Dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News jeudi, il a justifié sa décision en se servant notamment de l’exemple d’Israël qui, selon lui, a réussi à «stopper à 99,9%» l’immigration illégale en construisant un mur.

Il faisait allusion à la barrière de plus de 240 km qu’Israël a achevé de construire en 2014 à sa frontière avec l’Egypte qui était empruntée par de nombreux migrants clandestins africains et trafiquants.

«Le Président Trump a raison. J’ai construit un mur le long de la frontière sud d’Israël. Cela a stoppé toute l’immigration illégale. Grand succès. Idée formidable», a tweeté samedi M. Netanyahu, terminant son message par les deux drapeaux, israélien et américain côte à côte.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 janvier 2017

M. Netanyahu, à la tête de l’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, n’a pas caché sa satisfaction après l’élection de Donald Trump. Ses alliés les plus nationalistes voient dans l’accession de M. Trump à la présidence une chance unique de poursuivre la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, --territoires palestiniens occupés--, voire d’annexer la plus grande partie la Cisjordanie.

Par ailleurs, Israël a commencé en 2002 la construction d’un mur de séparation autour de la Cisjordanie occupée pour empêcher les attentats palestiniens. Cette barrière, qui atteint parfois 9 m de haut, est dénoncée par ses détracteurs comme un moyen de confisquer des terres et d’établir une frontière de facto.