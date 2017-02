Le corps de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi va être exposé au Palais 2 du Heysel, confirme Yvan Mayeur

« L’UDPS, le parti d’Etienne Tshisekedi nous avait demandé de pouvoir disposer du hall des sports du stade », nous a précisé Yvan Mayeur. « Mais il n’était pas disponible. Nous avons regardé ce qui était libre dans le coin et on a trouvé le palais 2. » Ces veillées se tiendront ces vendredi, samedi et dimanche. Le corps de l’opposant congolais historique sera exposé ce dimanche, toujours au palais 2.