Donald Trump se moque d'Arnold Schwarzenegger: voici la réponse cinglante de l'acteur

« Ils ont embauché une star du cinéma, Arnold Schwarzenegger, pour me remplacer. Et nous avons vu ce qui s'est passé, une chute vertigineuse des audiences, un désastre total. Je veux prier pour Arnold et pour ses audiences», a déclaré Donald Trump à propos de son ancienne émission de télé-réalité ‘The Celebrity Apprentice’.

La réponse d’Arnold Schwarzenegger fut cinglante quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux.

« Donald. J’ai une grande idée. Pourquoi est-ce qu’on n’échangerait pas nos jobs ? Tu reprends la télé, vu que tu es un grand expert de l’audimat. Et moi je prends ton boulot, comme ça les gens pourront enfin dormir à nouveau sur leurs deux oreilles. » a répondu l’acteur américain.