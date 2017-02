Les Etats-Unis refusent le visa du fils d'une députée bruxelloise

Selon le Standaard, ce jeune homme est le fils d’une députée bruxelloise Open-Vld. L’ennui, c’est que s’il est de nationalité belge et né en Belgique, il s’appelle Zamouri. Il s’agit du fils de Khadija Zamouri et pour elle les causes du refus ne font aucun doute, comme la députée l’explique dans le journal flamand.

Autre élément qui a dû jouer contre lui : il a refusé de donner des informations concernant les réseaux sociaux qu’il utilise.