Meurtre de Sofie Muylle, à Knokke: la police diffuse un appel à témoins

La jeune femme était de passage à Knokke avec son nouveau petit ami et a passé la soirée dans un bar. Elle s’est ensuite absentée et a été vue marchant dans le centre de Knokke par les caméras de surveillance. Le lendemain matin, son corps était retrouvé sans vie sur la plage. La thèse du meurtre ne fait aucun doute, et les policiers ont déjà interrogé plusieurs personnes.

Afin d’avancer dans l’enquête, la police a diffusé un appel à témoins. Le voici:

Le dimanche 22 janvier 2017 vers 12h20, le corps sans vie de Sofie MUYLLE, une jeune femme âgée de 27 ans, a été découvert sur la plage de Knokke, à hauteur de l'habitation située au numéro 671 de la Zeedijk.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs ont déjà récolté de nombreuses images de caméras de surveillance mais sont encore à la recherche de nouvelles images en possession de particuliers ou de commerçants.

Les enquêteurs recherchent plus particulièrement des images de la région située entre la frontière néerlandaise et Zeebrugge (commune limitrophe) ainsi que la région située entre la plage et les axes N34, Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan et la Kustlaan.

Les personnes qui possèderaient de telles images pour la journée du dimanche 22 janvier, sont invitées à se manifester auprès des enquêteurs. Ceux-ci contacteront les personnes et viendront chercher les images de caméras de surveillance.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.