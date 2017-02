Molenbeek: violenté par la police, le tympan de Younes est perforé

Mehdi, 15 ans, nous racontait avoir été agressé par la police au cours d’un contrôle musclé, le 27 janvier dernier alors qu’il se baladait rue de Lessines, à Molenbeek-Saint-Jean, avec son ami Younès. Dans notre édition du 1er février, le jeune homme expliquait avoir été frappé, conduit au commissariat et déshabillé.

De son côté, Younès, 17 ans, a connu le même sort que son compagnon. « Après que Mehdi ait pris la fuite, j’ai pris peur et je me suis caché aussi derrière une voiture. Un policier est arrivé et a pointé son pistolet sur moi », raconte-t-il. « J’avais peur, j’étais immobilisé. Il m’a mis à terre et m’a donné plusieurs gifles ».

Contactée, une nouvelle fois, suite à ce deuxième témoignage, la police de Bruxelles-Ouest nous a affirmé « maintenir sa version ».

Elle a également ajouté qu’une « enquête interne était en cours à charge et à décharge », a déclaré Johan Berckmans, porte-parole. « Les jeunes ont juste été maîtrisés car ils refusaient de coopérer. Aucun coup n’a été donné ».

