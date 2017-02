Une bande de 75 jeunes mafieux, qui a notamment frappé en Belgique, a été démantelée aux Pays-Bas

Une bande de jeunes composée de 75 personnes et ayant notamment commis des crimes en Belgique et en Allemagne a été démantelée à Brunssum (Limbourg) aux Pays-Bas. Selon les médias locaux, il lui est entre autres reproché des braquages de stations-service et des cambriolages.

Un groupe de 75 jeunes ayant commis divers méfaits, comme des braquages et des cambriolages. Cette bande, dont font notamment partie quinze femmes, a également volé des véhicules des marques BMW et Volkswagen dans le Maasland, la région longeant la Meuse à proximité de la frontière belge, et le Limbourg du Nord.

Dix-neuf suspects, le sommet de l’organisation criminelle, ont été arrêtés le mois passé à Brunssum et onze sont encore en détention préventive actuellement. Ils sont soupçonnés notamment de cambriolages, de vols qualifiés, de blanchiment d’argent et de vols de voitures. Un individu de 18 ans en serait le chef.

Les 75 personnes faisant partie de la bande ont, eux, entre 15 et 23 ans. Beaucoup d’entre elles figuraient déjà dans le viseur de la police mais jusqu’à présent uniquement de façon individuelle. Il apparaît maintenant que ces jeunes sont liés au sein d’une organisation très structurée, qu’ils ont rejoint sous le coup de menaces. Toute personne arrêtée était tenue de garder le silence. La justice néerlandaise qualifie ces agissements de mafieux.

Lors d’opérations menées début janvier à Brunssum, Heerlen et Landgraaf, la police avait découvert un grand nombre d’armes à feu et de munitions, des scooters volés et des pièces détachées pour voitures, de la drogue, de l’argent, des brouilleurs et du matériel spécial pour dérober des voitures.

Le bourgmestre de Lanaken Marino Keulen a, de son côté, confié vendredi à la chaîne de télévision régionale TV Limburg que de quinze à vingt vols de voitures et cinq cambriolages sur le territoire de sa commune ont pu être reliés à cette bande.