Plus de 350 politiques siègent au sein d'Eandis, gestionnaire du réseau flamand de gaz et électricité

Belga

Au total, 356 hommes politiques disposent d’un siège au sein d’un comité d’Eandis, le gestionnaire du réseau flamand de gaz et électricité. L’intercommunale verse 600.000 euros de jetons de présence par an, soit plus de deux millions d’euros depuis les élections communales de 2012, selon une enquête du Tijd publiée samedi.