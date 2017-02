Bruxelles: le gang de l'ULB risque 15 ans ferme

Six prévenus d’origine roumaine ont comparu ce jeudi devant la cour d’appel de Bruxelles. Surnommés « le gang de l’ULB », ils avaient semé la terreur aux abords du campus universitaire de la VUB et de son penchant francophone. L’avocate générale de la cour d’appel a requis, sans distinction, la peine maximum contre les prévenus, à savoir 15 ans de prison.

En première instance, ils avaient été condamnés à des peines fermes comprises entre 2 et 14 ans de prison, selon l’implication de chacun dans tel ou tel fait.

Entre septembre et octobre 2015, Florin L. et Daniel D. considérés comme les dirigeants de ce gang, ont mené des rapts d’étudiants. Ils profitaient de l’état d’ébriété de leur victime pour les forcer à grimper dans leur véhicule. Les victimes étaient ensuite tabassées et subissaient des sévices jusqu’à ce qu’elles donnent leur code bancaire au gang. Il se débarrassait ensuite des victimes, parfois en les jetant dans les étangs Mellearts à Woluwe-Saint-Pierre en pleine nuit.

