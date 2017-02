Renaud change d'avis en plein concert: "Fillon et sa Penelope dehors"

Ce vendredi soir, à Chambéry, Renaud est monté sur scène et a balacé direct quelques phrases à connotation politique

« Pas trop de terrorisme, Fillon et sa Penelope dehors, et aussi la santé ; la mienne elle est moyenne. Voix caverneuse comme disent les journaleux, mais généreuse. Je donne tout ce que j'ai. »

Cela n’a pas plombé la salle.

Mais cela en a tout de même étonné quelques-un, qui se souvenaient sans doute que le chanteur avait déclaré voici quelques mois que François Fillon était un mec bien, honnête, et qu’il voterait pour lui s'il gagnait la primaire." (à l’AFP, plus tard, iul avait tenu à préciser qu’il préférerait apporter son vote à Monsieur Fillon plutôt qu'à Monsieur Sarkozy, Monsieur Juppé ou tout autre prétendant au statut de candidat officiel du mouvement les Républicains."

"Une telle affirmation n'emporte pas pour autant une adhésion au programme et aux idées de Monsieur Fillon. Ma déclaration ne doit, avant toute chose être perçue comme une affirmation de son vote de contestation face à la présidente du Front national autant que le rappel de ses convictions de citoyen libre, républicain et de gauche et celui de la nécessité de ne pas déserter les bureaux de vote."