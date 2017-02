Incendie mortel à Schaerbeek: les sociétés de logements sociaux priées de mettre des détecteurs de fumée partout

« Il n’est pas question d’être fâché contre qui que ce soit », contextualise Yves Lemmens, directeur général de la SLRB. « Mais il faut réagir et être professionnel, intervenir de manière ferme et rapide. Il n’y a pas de fatalité. Un accident est toujours possible mais avec un bon dispositif, on limite déjà les risques. » Toutefois, « la sécurité est l’affaire de tous, y compris des locataires. Il est important qu’ils s’impliquent également. S’ils détectent un problème, qu’ils le fassent savoir. »

Les Sisp doivent donc s’assurer que tous leurs logements sont bien munis de détecteurs de fumée, et se mettre en ordre le cas échéant.

