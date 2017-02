Magritte du cinéma : Virginie Efira et Bouli Lanners ressortent vainqueurs

Lanners a obtenu au total 5 Magritte dont celui de meilleur réalisateur, celui de meilleur acteur dans un second rôle (pour David Murgia) ainsi que ceux des récompenses «techniques» pour les décors et les costumes.

Virginie Efira, présidente cette année, repart avec une «demi-statuette» puisque, pour la première fois, le prix de la meilleure actrice a été attribué ex-aequo, l’autre lauréate étant Astrid Whettnall.

Il y avait aussi un petit parfum «séries belges» cette fois: le meilleur acteur est Jean-Jacques Rausin, vu dans «Ennemi Public», et récompensé ici pour «Je me tue à le dire». Tandis que Yoann Blanc (l’inspecteur Peeters de la Trêve) recevait la récompense de l’espoir masculin pour son vrai premier rôle au cinéma (dans «Un homme à la mer»).

Pour le pendant féminin, si on peut dire, on retiendra Salomé Richard: le meilleur espoir féminin (pour «Baden Baden») est venu chercher son prix dans une tenue résille qui a dû impressionner les people présents. Et cette année, il y avait du beau monde. Outre le Prince Laurent (qu’on n’a pas entendu) et la Princesse Claire, on a eu droit à André Dussolier (Magritte d’honneur) mais surtout à un Jean Dujardin… somptueusement barbu!

Pour le reste, on signalera les 3 récompenses de «Keeper» dont celle de premier film; les deux du dessin animé «la Tortue Rouge» et de «Parasol». Le réalisateur Xavier Seron peut aussi penser que la soirée a été excellente pour lui, ses films repartent avec 3 statuettes.

Enfin les moments marquants ont été provoqués par Tom Barman applaudi pour avoir préconisé de fusionner la cérémonie avec celle des Ensor en Flandre; et par Eric Ledune qui, en béquilles, a gagné le prix du court-métrage d’animation pour «Pornography»: lui, il a remercié son père de l’avoir initié très tôt au genre… C’était drôle, ça.