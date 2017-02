Musson: grave accident de la circulation samedi soir à Signeulx

Samedi soir, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans le centre du village de Signeulx (Musson). Après plusieurs tonneaux, le véhicule a fini sur le flanc. Les secours de Virton et le SMUR d’Arlon sont intervenus sur place. La victime a dû être désincarcérée et transportée à la clinique d’Arlon.

Samedi soir vers 22h, un accident de la circulation s’est déroulé à Signeulx, village de la commune de Musson. Dans la rue de l’ancienne gare, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé sur la bordure. Le véhicule a alors fait plusieurs tonneaux pour terminer sa course sur le flanc. Les secours de Virton sont intervenus sur place en compagnie du SMUR d’Arlon et le PIT de Virton. Les pompiers gaumais ont dû procéder à la désincarcération de la victime, un homme âgé d’une quarantaine d’années. Consciente durant l’intervention, la victime était cependant blessée et transportée à la clinique d’Arlon. La police de Gaume a effectué les constats sur place.

La route a été fermée durant le temps de l’intervention.