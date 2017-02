Bruxelles: inauguration festive du nouveau musée GardeRobe MannekenPis (photos)

Les festivités ont débuté à 14h à l’hôtel de Ville par une cérémonie en présence du bourgmestre Yvan Mayeur, de l’échevine de la Culture Karine Lalieux et de l’échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine Geoffroy Coomans de Brachène.

L’Ommegang a ensuite mené une procession jusqu’au Manneken-Pis, où a été dévoilée une tenue de berger offerte par l’association. Il s’agit d’une copie du plus vieux de ses costumes connus. Il était représenté sur un tableau figurant une procession de l’Ommegang peint en 1615 par Denis Van Alsloot. Le décor du tableau a été reconstitué pour l’événement autour du Manneken-Pis.

Les élus ont ensuite coupé le ruban inaugural à la GardeRobe du Manneken-Pis. A l’occasion de cet événement, des acteurs ont crié des fenêtres de la rue des pans d’histoire sur la statue.

Ce nouveau musée présente plus de 120 costumes. Une réplique du plus vieux costume conservé, à savoir celui offert par Louis XV en 1747, est présentée aux côtés de tenues folkloriques, de costumes traditionnels des pays européens mais aussi de nombreux pays du monde. Les créations des stylistes Jean-Paul Gaultier et Nathan sont également exposées.

La tradition d’habillage remonte au 17e siècle. Aujourd’hui, la collection compte un millier de pièces.

La salle Manneken-Pis à la Maison du roi présente l’originale de la statue de Jérôme Duquesnoy. «Un formidable cabinet de curiosités a été conçu autour de celle-ci et de son histoire étonnante, dans la pièce où se trouvait l’ancien dressing», explique la conservatrice en chef des Musées de la Ville de Bruxelles, Isabelle Douillet-De Pange.

Un seul ticket combiné permet de découvrir les deux lieux dédiés au Manneken-Pis.

