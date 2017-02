Bruxelles: des milliers de Congolais rassemblés au Heysel pour un ultime hommage à Tshisekedi

Plusieurs milliers de Congolais de la diaspora vivant en Belgique, en Europe et même au Canada se rassemblaient dimanche après-midi sur le plateau du Heysel pour rendre un dernier hommage à l’opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé mercredi à Bruxelles à l’âge de 84 ans.

Cette veillée funéraire - la troisième et ultime après celles de vendredi et se samedi - se déroule dans le palais 2 du parc des Expositions de Bruxelles dans une ambiance typiquement congolaise, faite de bousculades à l’entrée, de joyeux désordre sur fond de discussions sur la situation politique en République démocratique du Congo (RDC), avec un orchestre jouant de la rumba et un public parfois dansant, a constaté l’agence Belga.

La dépouille du vieil opposant, décédé à l’âge de 84 ans des suites d’une embolie pulmonaire, devrait être exposée dimanche, contrairement aux jours précédents, selon le représentant du parti de M. Tsisekedi, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS, le principal parti d’opposition au président congolais Joseph Kabila), André Kabanda.

Plusieurs responsables politiques belges sont attendus dimanche, dont le président du PS, Elio Di Rupo, et le ministre francophone du Budget, André Flahaut.