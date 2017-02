Publifin: Pierre-Yves Jeholet (MR) accepte de ne pas participer à la commission d'enquête

« Il faut de la sérénité pour les débats, et si l’on croit que la présence de Liégeois ou de représentants des Liégeois pose problème, je n’en ferai pas partie », a indiqué M. Jeholet, député-bourgmestre de Herve (province de Liège). Il dit se réjouir de la décision du PS et du cdH et confirme la « détermination » de son parti à aller au bout des choses.

M. Jeholet était, avec le chef de groupe PS, Christophe Collignon, député-bourgmestre de Huy, le seul membre effectif de la commission spéciale Publifin élu dans une circonscription de la province de Liège. Conformément à la décision des deux partis de la coalition gouvernementale wallonne, il ne siégera pas non plus dans la commission d’enquête. En plus du fait que leurs communes ont été associées aux décisions stratégiques du groupe, MM. Jeholet et Collignon ont fait l’objet ces derniers jours d’articles de presse pointant du doigt la proximité de membres de leurs familles respectives avec le fonctionnement ou la direction de Publifin/Nethys.

Le Hutois a expliqué, dans les couloirs du parlement wallon, pourquoi le PS avait accepté la commission d’enquête. Le doute s’est installé à l’issue de l’audition d’André Gilles sur la volonté du groupe Publifin de fournir les informations et documents demandés. Ce doute s’est propagé dans la population, et « il ne fallait pas laisser le sentiment que les politiques s’arrangent entre eux » ni que le PS bloquait, a commenté M. Collignon.

Les caisses de documents promis par André Gilles sont quant à elle arrivées au parlement wallon, dont les services s’employaient à vérifier si tous les documents demandés y étaient.

Le bureau élargi du parlement se réunissait pour sa part sur le temps de midi, pour envisager la clôture de la commission spéciale et l’instauration de la commission d’enquête.

Les auditions prévues cet après-midi en commission spéciale ont été annulées.

La cour d’appel devra être contactée pour la désignation d’un magistrat.

Autre spécificité de la commission d’enquête, seuls les membres effectifs peuvent y prendre la parole. Les groupes non reconnus comme Ecolo ou le PTB (sous le seuil des cinq députés) pourraient ne pas pouvoir y poser leurs questions si le nombre de députés effectifs de la commission spéciale (12) est préservé. Le Bureau envisageait donc de relever ce chiffre.