Nuisances sonores à Zaventem: le Groupe des 10 s'inquiète auprès du Premier ministre de l'absence de solution

Dans cette missive signée par la présidente du Groupe des 10, Michèle Sioen, et également transmise aux trois ministres-présidents, les partenaires sociaux plaident en faveur d’une concertation entre les autorités fédérales et régionales pour parvenir à une solution commune, « poursuivant un équilibre acceptable entre l’intérêt économique de l’aéroport, la sécurité des avions en phase de décollage et d’atterrissage, et les conditions de vie dans et ’autour’ de l’aéroport au sens large ».

Le Groupe des 10 rappelle au passage que la croissance économique et l’emploi « ont fortement souffert » des attentats du 22 mars 2016 et se dit convaincu que l’aéroport « peut contribuer à une image positive » de la Belgique. « Une solution commune tenant compte des sensibilités des différents acteurs concernés est donc dans l’intérêt de tous ».

Les partenaires sociaux invitent dès lors le monde politique « à chercher sans attendre plus longtemps une solution globale entre les autorités fédérales et régionales ».

« Une concertation constructive et axée sur les résultats doit être lancée immédiatement. Les autorités aéroportuaires, les employeurs qui dépendent directement ou indirectement de l’aéroport, les travailleurs qui y travaillent et les riverains ont tous droit à la clarté », conclut la lettre.

Selon l’administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, l’intention n’est pas de pointer du doigt un parti. « Tout le monde devra supporter une partie des charges pour pouvoir profiter des avantages ». Il souligne également que l’importance du dossier est telle qu’elle a conduit les partenaires sociaux à cette initiative commune.