Deux ans de prison avec un sursis pour la moitié pour le braquage d'une pharmacie à Court-Saint-Etienne

Eugène C, un Stéphanois né en 1990 a été condamné par le tribunal correction du Brabant wallon pour le braquage d’une pharmacie.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Eugène C, un habitant de Court-Saint-Etienne né en 1990, à deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis de cinq ans pour la moitié de cette peine. L’homme était en aveu d’avoir braqué une pharmacie de Court-Saint-Etienne, le 15 novembre dernier. Il avait été reconnu par une des victimes : Eugène C., qui boite en marchant, est un ancien client de l’officine et sa démarche particulière a permis de l’identifier. Il avait déjà écopé dans le passé d’une peine de travail pour sanctionner un fait de vol.

Le 15 novembre 2016, il était entré dans la pharmacie en tenant une arme - qui était factice - et a braqué la pharmacienne en passant derrière le comptoir lorsque celle-ci est arrivée de l’arrière boutique. Il a tendu un sachet et demandé qu’y soit placé l’argent contenu dans la caisse.

En réfléchissant par la suite à la démarche et à la silhouette de l’auteur, une des pharmaciennes a donné le nom d’un suspect aux enquêteurs. Ceux-ci, lors d’une perquisition menée au domicile d’Eugène C., ont découvert des vêtements qui correspondaient à celui du braqueur, ainsi que la boite ayant contenu l’arme factice dont il s’est servi.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte « l’extrême gravité des faits », le traumatisme pour les victimes et les antécédents judiciaires du prévenu.