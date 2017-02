Polémique: un film anti-vaccin «censuré» au Parlement européen

La députée européenne Michèle Rivasi (Les Verts) devait organiser ce jeudi 9 février, un événement permettant de discuter de thèses controversées au sujet des vaccins au sein du Parlement européen à Bruxelles. Le film de l’ancien médecin britannique, Andrew Wakefield, « Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophe », qui fait un lien entre la vaccination et l’autisme chez les enfants, devait y être projeté mais l’événement a été annulé.

Un débat sur la sûreté des vaccins devait être organisé ce jeudi au Parlement européen à Bruxelles. C’est à l’initiative de la députée Michèle Rivasi (Les Verts) que l’événement devait avoir lieu. Il était également prévu de projeter le film « Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophe », qui fait le lien entre la vaccination et l’autisme chez les enfants. Ce film controversé d’Andrew Wakefield, un médecin britannique qui a perdu son droit d’exercer en 2010, a déjà été censuré au festival du film de Tribeca à New-York. Au vu des théories anti-vaccins, fortement critiquées par la communauté scientifique, le groupe politique européen, Les Verts-ALE, a décidé ne pas accueillir l’événement au sein du parlement. C’est finalement à l’Espace Lumen à Ixelles, loué pour l’occasion, que le film sera projeté en présence de Monsieur Wakefield et de la députée Michèle Rivasi.

« L’événement aura toujours lieu mais à l’extérieur du parlement », confirme Ruth Reichstein qui gère la communication des Verts. « Il s’agit de l’initiative personnelle d’une députée qui avait décidé de l’organiser au Parlement européen. Quand le groupe s’est rendu compte des intervenants invités, notamment Andrew Wakefield, Les Verts ont fait le choix de ne pas mettre à disposition le support logistique de l’organisation de cette rencontre », explique-t-elle. Les thèses défendues par Wakefield concernant le lien qui existe entre les vaccins et le développement de maladies comme l’autisme chez les enfants ne sont pas soutenues par le groupe politique européen. « Les Verts sont plutôt pro-vaccins », confie Ruth Reischtein.