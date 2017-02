Les commissariats Lepourtre, Matonge et Flagey vont fermer pour plus de visibilité et de sécurité

Marc Beaudelot

Des commissariats moins nombreux mais ouverts plus longtemps, mieux sécurisés et avec plus de policiers dans les rues. C’est la philosophie de la réorganisation policière voulue par la bourgmestre ixelloise Dominique Dufourny (MR) et présentée lundi soir aux conseillers communaux. Après la fermeture de l’antenne Longue Vie, le commissariat Flagey fermera d’ici l’été et celui de Lepoutre en 2020.