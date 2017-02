Restructurations dans le groupe Blokker: les magasins de Waterloo, Wavre et Louvain-la-Neuve vont fermer!

La restructuration annoncée dans le groupe Blokker va aussi toucher les enseignes implantées en Brabant wallon. Selon nos informations, les magasins installés à Waterloo, Wavre et Louvain-la-Neuve vont fermer leurs portes. Les employés en ont été informés ce mardi matin et ne connaissent pas encore les dates exactes de fermeture. Des réunions devraient avoir lieu dans les jours à venir pour donner plus de détails aux employés concernés. À Waterloo comme à Wavre, quatre personnes sont actuellement employées par Blokker.