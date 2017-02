La Commune de Waterloo s'attaque aux night-shops, source de nuisances: "Ils vendent de l'alcool et des groupes de jeunes boivent en rue"

Depuis quelques mois, des commerces de nuit se sont installés dans le centre de Waterloo, principalement le long de la Chaussée de Bruxelles, connue pour ses nombreux magasins. Mais ces commerces, la Commune n’en veut plus. « Ils vendent de l’alcool et des groupes de jeunes boivent en rue, ça crée un sentiment d’insécurité, explique la bourgmestre Florence Reuter. Il y a un règlement général de police qui prévoit l’ouverture et la fermeture des commerces de jour et ceux de nuit. Or ces night-shops ouvrent jour et nuit ! »

