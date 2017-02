Quatre ans requis avec sursis pour un djihad en famille

Le procureur fédéral a prononcé son réquisitoire à l’encontre de la famille de Maria Grillo ce mardi devant le tribunal de Bruxelles. La mère et trois de ses filles, Hakima T., Fatima C. et Habiba C., ainsi qu’une de leurs amis Zakia H. sont poursuivies pour participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le procureur a requis une peine de quatre ans de prison pour la mère de famille pour sa qualité de dirigeante. Il ne s’est pas opposé au sursis au moins pour une partie de cette peine, mais ce moyennant de strictes conditions de libération. « Il faudra la forcer à se trouver dans un cadre rigide quand elle sortira pour éviter tout nouveau départ en Syrie », s’est-il exprimé.

Retrouvez la suite de l’artice dans notre offre numérique