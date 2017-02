Antisémitisme: une plainte contre une vidéo du site satirique Nordpresse

Le 3 février dernier, le site satirique Nordpresse parodiait les récentes vidéos suisse et hollandaise s’adressant au président américain Donald Trump. Le but de ces vidéos : promouvoir les Pays-Bas et la Suisse de façon humoristique. Alors que les séquences de nos voisins helvètes et néerlandais ont été accueillies avec enthousiasme, la version belge de Nordpresse fait grincer des dents. Un passage sur les diamantaires juifs d’Anvers pousse la Ligue belge contre l’antisémitisme à réagir. La commission juridique de la LBCA instruit actuellement le dossier en vue de déposer plainte pour non-respect des lois de 1981 (racisme) et 1995 (négationnisme).

