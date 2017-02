Blokker ferme 69 magasins (302 emplois supprimés): voici la liste des enseignes francophones concernées

Mardi noir pour les employés de Blokker. La direction belge a annoncé officiellement qu’elle souhaitait fermer 69 magasins dans notre pays et se séparer de 302 membres du personnel. Un nouveau bain de sang social…

Il y a un mois, nous vous révélions la mésaventure du personnel d’un magasin Blokker situé à Saint-Georges, en province de Liège. Les employés avaient appris que le magasin allait mettre la clé sous le paillasson… un mois seulement avant sa fermeture effective. Nous vous révélions aussi que le groupe Blokker planchait sur un plan de restructuration global.

Or, la direction l’a officiellement détaillé ce mardi : 69 magasins seront prochainement fermés et 302 personnes vont perdre leur emploi. À l’avenir, Blokker veut poursuivre ses activités avec 121 magasins et environ 600 travailleurs.

