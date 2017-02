Il n'y a jamais eu autant de contrôles d'alcoolémie pendant une campagne Bob que cet hiver

Belga

Un peu plus de 450.000 conducteurs ont été contrôlés pendant les 9 semaines de la campagne BOB hiver 2016-2017 et seuls 2,3% de ceux-ci roulaient sous l’influence de l’alcool. Jamais autant de conducteurs n’auront été testés lors d’une campagne BOB hivernale, plus de 6.800 conducteurs ayant en effet été testés chaque jour. Cela en fait une réussite, se réjouit l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR).