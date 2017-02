Le 63e Soulier d'Or sera attribué ce soir: l'Anderlechtois Teodorczyk seul face aux Brugeois

Le 63e Soulier d’Or sera attribué ce soir, à Lint (province d’Anvers), et devrait couronner un joueur du Club, une première depuis Timmy Simons en 2002 : Izquierdo et Vormer sont cités pour succéder à Sven Kums mais l’Anderlechtois Teodorczyk pourrait bien les coiffer au poteau…

Qui pour prendre le relais de Sven Kums et soulever le fameux Soulier d’Or ? Ce soir, la 63e cérémonie du plus prestigieux trophée individuel belge s’annonce plus que jamais ouverte à l’expectative puisqu’aucun candidat ne s’érige en grandissime favori. Le plébiscite d’un champion brugeois semble légitime mais Lukasz Teodorczyk est également en mesure d’assurer le 24e triomphe d’Anderlecht.

Comme chaque année depuis 1954 et le triomphe de Rik Coppens (Beerschot), tout premier lauréat du Soulier d’Or, les observateurs attentifs et réguliers du championnat de Belgique de football vont élire le meilleur footballeur évoluant en Jupiler Pro League. Cette « Académie », composée notamment de journalistes et d’anciens vainqueurs du trophée, devrait choisir d’attribuer le « Gouden Schoen » 2016 à un élément du FC Bruges : un favoritisme lié au titre de champion du Club que seul Lukasz Teodorczyk peut encore venir contrarier.

Arrivé pendant l’été, l’actuel Taureau d’Or (17 réalisations) a déjà mis tout le monde d’accord sur son talent et épanché la soif de buts qui occupe toujours le devant de la scène au Parc Astrid ; même s’il n’a pu s’illustrer que sur le deuxième tour de compétition, le Polonais réfute toute forme de piétinement sportif dans un style certes peu spectaculaire mais éminemment bien maîtrisé. En ressort une efficacité et une harmonie qui érigent le goleador anderlechtois en potentiel vainqueur du Soulier d’Or, ce soir à Lint.

Un tremblement qui ne perturbe pas l’assurance de « Blauw en Zwart » convaincus que le fait d’avoir ramené le sacre national en Venise du Nord après 11 années de disette suffit à fragiliser la candidature de leur unique rival.

José Izquierdo, étincelant lors des derniers Playoffs 1 qu’il a drapés de son savoir-faire singulier en termes de percussion, se démarque légèrement de ses coéquipiers malgré une première partie de saison 2016-2017 moins glorieuse. Le puncheur colombien est aussi chouchouté par une large partie de l’opinion publique qui a toujours été fasciné par des artistes capables de soulever les foules et de figer le temps et l’espace sur une action individuelle. Après l’Argentin Matias Suarez en 2011, le football belge est fin prêt à adouber un second footballeur sud-américain.

Dans l’élégante foulée de José Izquierdo se trouve le Néerlandais Ruud Vormer qui, par sa manière de rester solidement amarré aux codes usuels du genre (pas de chichis, juste de la régularité), s’ouvre la voie menant à la célèbre godasse dorée. Outsider ambitieux, le médian flandrien est accompagné d’une critique toujours positive à son égard dans les médias, un « plus » au moment de faire la différence dans le sprint final…

Reste à savoir si cette concurrence interne au Club ne risque pas d’affaiblir tous les candidats : Jelle Vossen devrait ainsi phagocyter quelques votes, une ration trop légère pour succéder à Sven Kums mais peut-être suffisante pour assister Lukasz Teodorczyk.

Le FC Bruges, qui vise globalement une razzia sur les prix individuels majeurs de la soirée avec Michel Preud’homme (entraîneur de l’année) et Ludovic Butelle (gardien de l’année), pourrait bien passer à côté de l’objectif principal…

Quoi qu’il en soit, après trois derniers gagnants belges (Sven Kums, Dennis Praet et Thorgan Hazard), le Soulier d’Or reviendra cette fois à un étranger au terme d’une lutte tout de nerf et de mystère.