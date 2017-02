PTB et à DéFI n'auront toujours pas droit à une dotation pleine et entière

La majorité a une nouvelle fois reporté mercredi la décision d’octroi d’une dotation pleine et entière revenant aux partis nationaux, en dépit de la proposition du président de la Chambre Siegfried Bracke de suivre l’avis des services juridiques de l’assemblée trois ans après les élections.

Cet avis est favorable à l’octroi de la dotation au PTB et à DéFI. En revanche, un des quatre experts invités par la commission des dépenses électorales de la Chambre à réfléchir sur la question a remis un avis défavorable.

Le député Luk Van Biesen (Open Vld) reproche au PTB d’avoir présenté des listes PvdA en Flandre et PTB-GO dans la partie francophone. «Mais en ce qui concerne les dépenses électorales, nous avons bien été considérés comme un parti national avec un plafond imposé d’un million d’euros», s’est une nouvelle fois défendu mercredi Raoul Hedebouw. Le manque à gagner pour son parti est de 350.000 euros.

C’est la députée de la N-VA Inez De Coninck qui a proposé de reporter une nouvelle fois le contentieux. Le MR était plutôt partisan de suivre la proposition du président Bracke. «D’accord pour le passé mais veillons à clarifier l’interprétation de la loi pour le futur», avait suggéré David Clarinval avant de rejoindre la proposition de report de la N-VA.

A DéFI, il est notamment reproché au nord du pays de chercher à obtenir une dotation correspondant à ses résultats obtenus en Flandre, après avoir déposé une liste dans la seule périphérie bruxelloise après la scission de BHV. DéFI fait valoir un manque à gagner de 43.000 euros. Le parti est sur la corde sachant que le litige qui l’oppose par ailleurs au MR sur son dû après la scission du Mouvement reste pendant devant la Cour d’appel.

« La N-VA dicte sa loi »

Pour les partis intéressés, la coupe est pleine. «C’est se foutre de la gueule du monde», rageait Raoul Hedebouw en quittant la commission. Le député voit dans le blocage «un combat des partis de droite contre la solidarité que nous représentons en tant que parti national».

Pour le président de DéFI Olivier Maingain, «une fois de plus, on observe que la N-VA dicte sa loi à la majorité et que le MR se couche par peur du confédéralisme qui se met pourtant en place».

Le droit d’égalité

Les deux partis font de ce dossier une question de principe. «Il s’agit du principe de l’égalité de traitement, du choix personnel des électeurs. Nous faisons valoir leurs droits et faire campagne pour ce choix nous en coûte plus que le manque à gagner de la dotation», a indiqué Olivier Maingain alors que Luk Van Biesen s’en était pris à l’attitude «mercantile» de DéFI.

«C’est une question de principe. Nous défendons l’idée d’un parti national, pour la solidarité. Le paradoxe veut que si nous avions deux partis, nous pourrions réclamer deux dotations forfaitaires», a relevé Raoul Hedebouw.

« Le MR larbin de la N-VA »

Le reste de l’opposition a également fustigé ce nouveau report du dossier. «Il y a un vrai agenda communautaire et le MR est le larbin de la N-VA. La démocratie ne se négocie pas», a conclu Ahmed Laaouej.

David Clarinval (MR) rejette cette vision des choses. «C’est injuste. Nous avons été alliés des petits partis. Nous sommes prêts à solder le passé et à clarifier l’avenir», a-t-il réagi. La majorité planche sur un texte interprétatif qui obligera aux partis demandant une reconnaissance nationale au titre de la dotation de proposer des listes dans toutes les circonscriptions de la Région dans laquelle ils se présentent. Olivier Maingain (DéFi) a d’ores et déjà promis un recours à la Cour constitutionnelle si tel devait être le cas.