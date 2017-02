Le passage Rogier rénové de la gare de Bruxelles-Nord rouvre ses portes (photos)

Les opérations menées dans le couloir Rogier, en dessous de l’horloge de la gare côté sud, ont débuté en septembre 2014 et ont connu des retards conséquents.

Le passage a été entièrement redessiné pour être plus éclairé, mieux insonorisé et plus sûr. Il est dorénavant relié à chaque quai par un ascenseur afin de faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite. L’accès de la gare à partir de la rue d’Aerschot a été pourvu d’une verrière.

Une galerie marchande a pris place entre le passage vers Rogier et le hall central, mais elle n’ouvrira que d’ici un mois, le temps de permettre aux commerçants de s’installer.

L’inauguration du passage sud coïncide avec le début des travaux dans le passage nord. Ceux-ci doivent être achevés pour la première moitié de l’année 2018, avant de lancer la rénovation du hall central. La fin des travaux est ainsi programmée pour 2019.

Le coût total des opérations a été estimé à 37 millions d’euros, les travaux dans le passage Rogier s’élevant à 11 millions d’euros.