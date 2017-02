Victime d'un braquage dans son épicerie de Braine-l'Alleud, Bas a brandi un bâton et a crié très fort... le voleur a pris la fuite!

Ce mardi, Bas, le gérant de l’épicerie Aux Délices a vécu un début de soirée mouvementée ! Sur le coup de 19h15, un individu est en effet entré armé dans le petit magasin de la chaussée Alphonse Allard de Braine-l’Alleud dans le but de dérober le contenu de la caisse. « Le jeune homme m’a demandé de lui donner l’argent. Je lui ai dit « OK ». Ensuite, il m’a ordonné de tout mettre dans un sac plastique », explique le gérant qui a une deuxième fois obtempéré.

À la fin de la journée, la caisse contenait 200 euros. Et Bas n’en voulait visiblement pas les donner si facilement. « Au moment de prendre le sac plastique, j’ai pris un bâton et j’ai commencé à crier », ajoute-t-il. Un comportement qui a complètement surpris le voleur. Pris de panique, celui-ci a pris la fuite... sans emporter le contenu de la caisse. En sortant, il a été heurté par une voiture, s’est relevé et a poursuivi sa course en perdant le chargeur de pistolet. Il a été identifié comme étant une arme à air comprimé de type « air soft ».

Malgré la dangerosité de la situation, Bas n’a pas stressé. « C’était la première fois que ça m’arrivait, mais je n’ai pas eu peur ! »

La police de Braine-l’Alleud ne possède, à ce jour, aucun élément sur l'auteur des faits.