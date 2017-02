Une mère et sa fille coincées sur un passage à niveau à Wavre: la Ville promet des aménagements

Une mère et sa fille étaient restées coincées sur le passage à niveau.

Le pire avait été évité de justesse la semaine dernière (voir notre édition du 2 février, NdlR) : une mère et sa fille, bloquées sur le passage à niveau de la rue du Tilleul, avaient été secourues par le personnel d’Infrabel. Alors qu’un embouteillage avait lieu, des véhicules se sont engagés sur les voies lorsque le signal retentissait et les barrières se fermaient. La conductrice et sa fille avaient alors été prises au piège.

L’origine du problème vient en partie de la forte affluence dans le quartier. Il compte en effet une école, celle de Basse-Wavre, de nouveaux logements et se situe proche du contournement nord de Wavre. « C’est un quartier très emprunté par les voitures et qu’on a toujours tenu à l’œil », explique l’échevin de la Mobilité Luc Gillard.

Deux solutions

Le Collège communal a donc décidé d’agir. Mais l’échevin insiste : la décision remonte à bien plus longtemps que l’incident évoqué plus haut. Il a proposé, en novembre dernier déjà, deux aménagements pour le quartier. Le premier, c’est la suppression du dépose-minute actuel en face de l’école pour le déplacer à quelques mètres de là, devant les nouveaux logements. Trois emplacements limités à 30 minutes de stationnement y seront installés pour les parents qui viennent chercher leurs enfants.

La deuxième solution proposée par l’échevin, c’est la mise en place d’un rétrécissement avec effet de porte (ou chicanes). « Le dispositif de rétrécissement actuel n’est pas optimal car un seul sens de circulation est en effet soumis à une modification de sa trajectoire. Les automobilistes ne sont pas contraints de réduire leur vitesse alors que ceux venant en sens inverse sont susceptibles d’être coincés entre le passage à niveau et le dispositif de rétrécissement ».

Au niveau du rétrécissement, la circulation ne se fera que sur une seule voie. Le sens de circulation prioritaire sera celui qui vient de la chaussée du Tilleul vers le rond-point de Basse-Wavre. « Cette priorité a pour but d’éviter que les véhicules ne se retrouvent coincés entre le dispositif de rétrécissement et le passage à niveau », annonce le communiqué du Collège.

Ce dernier prévoit aussi d’améliorer l’éclairage de la zone et de renforcer la signalétique de la zone 30. Un nouveau passage pour piéton à la ruelle de la Gare est également évoqué.

Sur ces questions, le Collège a déjà rencontré le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot et le rencontrera encore le 15 février prochain.