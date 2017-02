Florennes: un escroc utilise l'adresse postale d'Anne pour passer de fausses commandes sur Internet: «Je suis harcelée!»

Anne Gaspart, de Florennes, n’en peut plus. Depuis fin septembre, elle a reçu une bonne centaine d’appels d’utilisateurs du site 2ememain.be. Ceux-ci ont vendu des objets à un escroc qui a utilisé différentes identités mais toujours la même adresse postale : celle d’Anne. Elle n’a rien demandé mais est harcelée depuis plus de quatre mois.

Depuis plus de quatre mois, la vie d’Anne Gaspart est devenue un calvaire. Victime d’une arnaque sur Internet et d’une usurpation d’adresse postale, elle n’en peut plus et est presque toujours à cran. Depuis le 28 septembre exactement, quand cette Florennoise a reçu un coup de fil aussi désagréable qu’inattendu. Le premier d’une très longue série.

« C’est mon mari qui a répondu. Un homme lui disait que le sac que je lui avais soi-disant commandé via PayPal sur le site 2ememain.be, d’une valeur de 600 euros, n’avait toujours pas été payé », nous raconte Anne, que l’on sent marquée par ces événements. « Cet homme a ensuite retrouvé mon numéro de GSM, puisque j’étais commerçante indépendante, et m’a contactée. Je lui ai expliqué que je n’y étais pour rien : je n’avais rien acheté, je n’avais même pas de compte PayPal ou 2ememain. »

