Comines: huit ans après la mort du petit Younes, son frère Wazir clame l'innocence de son père et veut un nouveau procès

En novembre 2009, le corps sans vie du petit Younes était retrouvé, quelques jours après sa disparition du quartier du Bizet, à Comines. Très vite, les soupçons vont se diriger vers Mohamed Jratlou, le père de l’enfant. Il va toujours clamer son innocence mais sera condamné en 2912. Aujourd’hui, le grand frère de Younès, qui a maintenant presque 17 ans, parle. Et il innocente son père.

C’est Le Soir Mag qui a recueilli le témoignage de Wazir, le frère de Younès. C’est la première fois que l’adolescent s’exprime sur les faits.

« Ce n’est pas mon père qui a fait ça », dit-il d’emblée. Et il explique : « Lorsque mon père a quitté la maison, mon petit frère a voulu le suivre. Mais il était pieds nus. Je lui ai dit d'au moins mettre ses pantoufles. Je suis rentré les chercher mais quand je suis revenu sur le pas de la porte, j'ai vu une camionnette garée devant chez nous et une dame blonde, toute de noir vêtue. Elle tenait Younes dans ses bras, une main sur la bouche pour ne pas qu'il crie. Mon frère l'a mordue, elle a saigné et elle l'a lâché ».

Selon Wazir, l’enfant en aurait profité pour s’enfuir avant d’être rattrapé et emmené.

A l’époque, âgé de 9 ans, Wazir aurait déjà innocenté son père mais il s’était contredit plusieurs fois.

La maman des deux enfants, elle, reste convaincue aussi de l’innocence de son mari. « Les vrais coupables doivent être démasqués. Je veux un nouveau procès », dit-elle.