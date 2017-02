Les larmes de la ministre canadienne sur le CETA, c'était du chiqué: "Nous voulions que les Wallons se sentent coupables"

Belga

L’émotion affichée par la ministre canadienne du Commerce – aujourd’hui ministre des Affaires étrangères – Chrystia Freeland à la sortie d’une réunion avec le gouvernement wallon en octobre 2016 était une technique de négociations. Ellevoulait ainsi mettre la pression sur les Européens, et particulièrement les Wallons et obtenir rapidement un accord dans le dossier du partenariat de libre-échange entre l’UE et le Canada (CETA).