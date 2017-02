Fed Cup: la Belgique remporte son premier match contre la Roumanie grâce à Kirsten Flipkens

Kirsten Flipkens, 74e mondiale, a réussi une belle performance en prenant la mesure de Monica Niculescu, 29 ans, 36e joueuse du monde, qu’elle a battu en deux sets 6-3, 6-4 et 1h 39 minutes de jeu.

La Campinoise, 31 ans, était menée 1-3 en début de rencontre avant d’aligner 6 jeux d’affilée pour remporter le premier set (6-3) et breaker son adversaire d’entrée de seconde manche (1-0). Flipkens ne parvenait pourtant plus à remporter ensuite son jeu de service pour se voir menée 2-4 avant de réagir une nouvelle fois. L’Anversoise menait 5-4 avec service à suivre pour décrocher le premier point de la Belgique (6-4) sur sa 3e balle de match.

«C’était un match très difficile », confie Flipkens. « Les premiers jeux ont été très longs (près d’une demi-heure pour les 5 premiers jeux de la partie, ndlr), il fallait rester patient. J’ai été menée 3-1 mais je suis restée bien calme et mentalement très forte. J’ai bien joué de façon agressive. Contre Monica, c’est toujours un match difficile parce qu’il faut attendre le bon moment pour placer un bon coup et c’est ce que j’ai réussi à faire. J’ai joué comme je devais contre elle et je suis content que cela a payé. Je suis heureuse de permettre à la Belgique de mener 1-0.»

Dans la foulée, Yanina Wickmayer, 27 ans, 60e mondiale, est opposée à Sorana Cirstea, 62e au classement ATP, contre qui la numéro 1 belge mène 3 à 1. Leur dernier duel fut cependant remporté par la Roumaine, 26 ans, à Cincinnati (6-7 (6/8), 6-2, 6-3), mais cela remonte déjà à 2012.

Déjà privé de sa meilleure joueuse, Simona Halep, 4e mondiale, touchée au genou, Ilie Nastase, le capitaine roumain, compose aussi sans Irina-Camelia Begu, 29e au classement WTA, en méforme, qu’il place dans le double aux côtés de Patricia Tig. Ce sera dimanche en principe face à Elise Mertens (WTA 83) et Maryna Zanevska (WTA 123). Les capitaines peuvent encore modifier la composition de leur double jusqu’à une heure avant la rencontre.

Dimanche, avant le double, dès 12h00 (heure belge), auront lieu les deux autres simples entre Monica Niculesu et Yanina Wickmayer d’une part, entre Sorana Cirstea et Kirsten Flipkens d’autre part.

Le vainqueur de ce Roumanie/Belgique jouera pour la promotion au sein du groupe mondial I, tandis que le perdant jouera le maintien au sein du groupe mondial II.