Un Belge de 66 ans tué lors d'une collision frontale dans les Vosges

Belga

Un Belge de 66 ans est décédé, vendredi, lors d’une collision frontale sur la RD674 entre Neufchâteau et Colombey-les-Bellles dans les Vosges. Un jeune habitant des lieux, âgé de 22 ans, au volant de l’autre véhicule en cause, a été blessé et conduit à l’hôpital.