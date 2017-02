L'agresseur à l'acide de Ciney a été privé de liberté

Nathanaël (14 ans) a été présenté devant le juge de la jeunesse pour tortures et traitement inhumain. Cet ado est mis en cause pour l’agression à l’acide qui s’est déroulée à Ciney ce vendredi fin de journée. Le jeune garçon a été privé de liberté et envoyé en IPPJ pour un mois, à St-Hubert. S’il affirme qu’il ne savait pas que le produit est dangereux, le parquet, lui, doute : « Il dit avoir pris sa douche avant le rendez-vous et vu la bouteille d’esprit de sel que sa maman venait d’utiliser. Il l’a prise pour s’en servir comme arme. Il dit ignorer la dangerosité du produit, croyant que ça allait piquer comme du savon, Mais il est suspecté d’avoir agi en connaissance de cause ».

Pour rappel, vendredi en fin d’après-midi, les élèves de l’Institut de la Providence de Ciney ont vécu un moment particulièrement dramatique : trois adolescents, Alexandre, Thomas et Corentin, fréquentant cet établissement scolaire ont été victimes d’un adolescent extérieur à l’école, Nathanaël âgé de 14 ans. Ce dernier leur a lancé de l’esprit de sel, un produit particulièrement corrosif, au visage. Ils ont été hospitalisés pour des brûlures au visage mais aussi pour des problèmes aux yeux. Ils ont passé la nuit à l’hôpital en observation et ont pu sortir ce matin. Ils ne sont cependant pas encore totalement rétablis puisqu’ils gardent encore la vue trouble.