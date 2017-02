Bruxelles: Zouhir incarcéré en Algérie à la place d'un djihadiste tué en Syrie

Les autorités algériennes le suspect d’apparaître dans une vidéo datant de 2014 dévoilée par Paris Match et BFM TV. On y voit Abaaoud tracter des corps à l’arrière d’un pick-up. Dans une autre séquence, on aperçoit aussi un jeune tout sourire au volant d’une VW et, selon la police algérienne, il s’agirait de Zouhir Mehdaoui.

Pour sa famille, la personne aux côtés d’Abaaoud n’est pas Zouhir et plusieurs éléments les distinguent dont la couleur des yeux. Selon nos informations, il aurait été confondu avec Zacharia Iddoub un djihadiste bruxellois tué en Syrie. Ce dernier a été reconnu par ses parents.

Malgré nos demandes répétées auprès des autorités algériennes nous ne savons pas si d’autres charges pèsent contre Zouhir Mehdaoui.

Notre article complet à lire dans la nouvelle édition digitale de La Capitale.