Céline Dion raconte ce qu'il s'est passé durant les jours avant la mort de son mari: elle n'a pas trouvé refuge que dans la chanson

Rédaction en ligne

Cela fait déjà plus d’un an que Céline Dion a perdu son mari René Angélil et qu’elle tente, petit à petit, de se reconstruire après ce moment difficile. La star canadienne a désormais de plus en plus facile à se confier sur un sujet délicat à aborder. L’interprète de « My heart will go on » a en effet récemment révéler comment s’étaient passés les derniers jours avant le décès de son mari.