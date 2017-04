"Mère de toutes les bombes": l'armée américaine diffuse une vidéo de la bombe larguée sur les terroristes de l'Etat Islamique: l'endroit a été envahi par des flammes très hautes

La bombe à effet de souffle massif (MOAB) GBU-43/B, surnommée « mère de toutes les bombes », a touché jeudi soir ce que les autorités afghanes ont décrit comme un réseau de tunnels et de grottes utilisé par l’EI dans le district d’Achin, situé dans la province orientale de Nangarhar. C’est la première fois que cette bombe de 9,8 tonnes, d’une puissance explosive comparable à 11 tonnes de TNT, était utilisée au combat.

Elle pourrait entamer les capacités de l’EI en Afghanistan mais aussi constituer un avertissement pour les talibans, beaucoup plus nombreux et implantés, avant le début de leur offensive de printemps.

« A la suite du bombardement, des repaires stratégiques de Daech (acronyme arabe pour l’EI) et un complexe profond de tunnels ont été détruits, et 36 combattants de l’EI tués », a indiqué le ministère afghan de la Défense dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump s’était auparavant félicité d’un « nouveau succès ». Ce bombardement est intervenu une semaine après d’intenses frappes américaines contre le régime en Syrie et le jour même où le président Trump a averti que les Etats-Unis allaient « traiter le problème » nord-coréen.

Des flammes très hautes

L’explosion a résonné des kilomètres à la ronde et provoqué une vaste flambée dans cette zone isolée. « C’est la plus forte explosion que j’ai jamais vue. L’endroit a été envahi par des flammes très hautes », a déclaré à l’AFP Esmail Shinwari, gouverneur du district d’Achin, ajoutant que la bombe avait frappé la zone de Mamand Dara.

Une source proche des insurgés afghans a indiqué à l’AFP sous couvert de l’anonymat que des habitants avaient senti le sol bouger « comme lors d’un tremblement de terre », et que certains s’étaient évanouis en raison de la puissance du souffle. « Des gens ont commencé à quitter la zone par peur de nouveaux bombardements », a-t-il ajouté.

Des images satellites diffusées par l’armée américaine montrent l’impact de la bombe.

#USFOR_A GBU-43 strike against ISIS-K cave and tunnel systems in #Achin district, #NangarharProvince, Afghanistan, April 13, 2017. pic.twitter.com/2iuGOQy6tH