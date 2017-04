Liège: après le suicide de sa maman, Alexandra, sa fille de 17 ans, "veut respecter ses dernières volontés"

Samedi dernier, Nathalie, une mère de famille de 45 ans s’est donné la mort à son domicile de Cointe. N’ayant pas fait d’assurance décès, la Liégeoise doit normalement être inhumée dans une fosse commune. Une décision qui ne plaît pas à sa fille Alexandra, étudiante de 17 ans, qui a lancé un appel aux dons pour récolter des fonds et offrir un dernier bel hommage à sa maman.

« J’ai appris son décès par la police. Il était 2h50 quand ils m’ont contactée pour m’annoncer la terrible nouvelle », raconte Alexandra, étudiante de 17 ans et fille de Nathalie. Samedi dernier, la jeune femme a appris que sa maman avait décidé de mettre fin à ses jours, à son domicile de Cointe. « J’ai travaillé toute la journée dans un magasin de la galerie Cora. Quand j’ai terminé ma journée, j’ai décidé d’envoyer un message à ma maman pour la prévenir mais je n’ai reçu aucune réponse de sa part. Je ne me suis pas inquiétée, je pensais qu’elle n’avait plus de batterie. » Alexandra a ensuite assisté au concert de Maître Gims, en compagnie de son meilleur ami Owen chez qui elle s’est rendue après le spectacle.

Là encore, la Liégeoise a essayé de contacter sa maman, sans succès. C’est là que la police l’a appelée pour lui annoncer la mauvaise nouvelle.

