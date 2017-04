Les plus belles vacances de Pâques depuis bien longtemps: 1 litre de pluie seulement, un fait exceptionnel!

C’est le sujet favori de conversation des Belges ces derniers jours : le temps a été sec et ensoleillé durant toutes ces vacances. Les statistiques le prouvent, nous avons eu 16 fois moins de pluie et 16 heures d’ensoleillement supplémentaires.

Il a fait exceptionnellement beau et sec durant ces vacances de Pâques. « Du 1 er avril au 10 avril, nous avons enregistré 1,4 litre de pluie. En temps normal sur cette même période, nous approchons les 17,6 litres. C’est donc 16 fois moins. La quantité des précipitations a été anormalement basse. Ce phénomène est rare et se produit une fois tous les 6 ans », explique Luc Debontridder, climatologue à l’IRM.

Nous avons également eu droit à davantage de soleil. « La Belgique a connu 63 heures et 37 minutes d’ensoleillement entre le 1 er et le 10 avril. Cette exposition est plutôt anormale car elle environne d’habitude autour des 47 heures et 45 minutes durant ces dix jours », continue le climatologue. « Du côté des températures, il a fait beaucoup plus chaud. Nous avons enregistré 10,3 degrés en moyenne contre 8,3 degrés ».

Si les Belges ont pu profiter de belles vacances sous le soleil, le retour au travail et à l’école se fera sous la grisaille. Dès lundi, une chute importante des températures est attendue. Préparez vos écharpes, le temps sera automnal et des gelées seront possibles !

