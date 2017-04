Selya, 11 ans, violemment mordue par un berger hollandais

«Mon voisin Loïc lui a sauvé la vie», déclare d’emblée Lætitia, la mère de Selya, 11 ans. La petite fille a eu la peur de sa vie après avoir été agressée par un chien, un berger hollandais, alors qu’elle faisait du vélo, jeudi passé, à Schepdaal, en Brabant flamand.

«J’étais à vélo, je roulais sur un petit chemin derrière chez moi pour aller chez ma grand-mère», se souvient Selya. «J’ai vu que le chien de la maison derrière chez moi s’était échappé et me suivait. En voyant cela, j’ai voulu le ramener en me disant qu’il continuerait à me suivre. Il s’est arrêté et s’est mis à aboyer. Il a commencé à mordre ma veste, mais je savais que si je courais ça allait empirer les choses. J’ai continué à marcher pour essayer de revenir vers ma maison.»

Mais voilà, la situation dégénère rapidement et le berger plante cette fois véritablement ses crocs dans le bras de la jeune fille. «Il s’est jeté sur moi et je suis tombée au sol. Il m’a mordu la fesse et de nouveau le bras. J’ai hurlé.»

Alerté par les cris, Loïc un voisin, s’est dirigé vers le champ où était la jeune fille. «Je l’avais vue passer à vélo devant chez moi car je travaillais dans mon jardin. Au loin, j’ai vu le chien bondir sur elle et j’ai sauté par-dessus le grillage pour la rejoindre», se remémore-t-il avec précision.

Arrivé sur place, Loïc retrouve Selya littéralement prisonnière des crocs du chien. «J’ai essayé de faire du bruit pour lui faire peur, il n’a pas bougé. Je me suis jeté sur lui, mais il ne lâchait pas prise. Il a attrapé le capuchon de la petite et l’a tiré vers l’arrière. Elle était en train d’étouffer. J’ai appuyé fortement sur sa gueule, il l’a lâchée avant de la remordre une nouvelle fois».

> Retrouvez la suite du témoignage de Loïc et toutes les photos de Selya dans nos éditions digitales.