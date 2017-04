Premier League: grâce au premier but de la saison de Mousa Dembélé, Tottenham met la pression sur Chelsea (vidéo)

Au classement, Mauricio Pochettino et ses hommes (2e avec 71 pts) reviennent à quatre longueurs des « Blues » (75 pts). Les Londoniens ont plié le match en deux minutes avant même la fin de la première demi-heure.

À White Hart Lane, les Spurs, désormais meilleure attaque de Premier League ex aequo avec Liverpool (68 buts), n’ont pas tremblé pour aller chercher une septième victoire consécutive en championnat.

D’abord, Dembélé a marqué son premier but de la saison, après avoir été laissé seul sur un corner au second poteau (1-0, 16).

Here is Dembele goal to make it 1-0 for the home side. Dream start for Tottenham #TOTBOU #KINGZSPORT pic.twitter.com/xWbAgwKijx